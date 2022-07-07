Июль, 07 в 10:49

В Переяславе демонтировали монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

— Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о “воссоединении” или “дружбе” с рашистами речь идти не может, — написал на своей официальной страницы в Telegram министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Памятник демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.

О дружбе с рашистами речь идти не может: в Переяславе снесли монумент празднования 300-летия “воссоединения” Украины с РФ / 3 фотографии

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телемарафоне Єдині новини прокомментировал снос монумента в Переяславе.

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— Было обращение местной общины, Минкульт согласовал это решение об исключении памятника из списка местных достопримечательностей и собственно местная община и демонтировала этот памятник. Все происходит в законной плоскости. Эти попытки в последнее время с плеча срубить все, что связано с Россией или историей может привести к негативным последствиям. Потому что переименовывать, например, в Киеве 200-300 улиц за раз – это достаточно большой вызов. Проще избавиться от токсичных названий, корректно решать вопросы по поводу памятников. Безусловно, этот процесс начался, он будет продолжаться. Но для того, чтобы он проходил по европейским канонам, принципам толерантности важно использовать точку зрения экспертов, которых можно собирать при местных общинах, в случае необходимости обращаться в Минкульт. У нас работает такой экспертный совет. И там получить профессиональную оценку, – говорит Ткаченко.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба