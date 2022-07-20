Россияне устроили курорт для любовниц на побережье Мариуполя, полном медуз

Июль, 20 в 20:28

Российские захватчики свозили в фактически разрушенный ими же Мариуполь, который находится под временной оккупацией, своих жен и любовниц.

Вероятно, оккупанты хотели устроить своим женщинам курортный отпуск, но побережье Азовского моря оказалось переполнено мертвими медузами.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, распространив соответствующее видео в социальных сетях.

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— Мариупольские боевые медузы ВМФ Украины вернулись для выполнения боевого задания по уничтожению оккупантов. Азовское побережье Мариупольского района под атакой медуз. Самая большая изюминка в том, что оккупанты свозили жен и любовниц на побережье. Будет теперь им праздник Азова! – написал он в Telegram.

Андрющенко пошутил, что к медузам “еще наши диверсанты-комары не подтянулись”.

Недавно в России саранча атаковала посевы города, из которого вылетают самолеты для бомбардировки городов Украины. Речь идет о Приморско-Ахтарске.

Именно оттуда взлетают самолеты, которые бомбят Донецкую область, а также сбросили бомбы на драмтеатр и роддом в Мариуполе.