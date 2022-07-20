Росіяни влаштували курорт для коханок на узбережжі Маріуполя, наповненому медузами

Липень, 20 в 20:28

Російські загарбники позвозили до фактично зруйнованого ними ж Маріуполя, який наразі перебуває під тимчасовою окупацією, своїх дружин та коханок.

Ймовірно, окупанти хотіли влаштувати своїм жінкам курортну відпустку, але узбережжя Азовського моря виявилося переповнене дохлими медузами.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поширивши відповідне відео у соціальних мережах.

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— Маріупольські бойові медузи ВМФ України повернулись для виконання бойового завдання зі знищення окупантів. Азовське узбережжя Маріупольського району під атакою медуз. Найбільша родзинка у тому, що окупанти позвозили дружин та коханок на узбережжя. Буде тепер їм свято Азову! – написав він у Telegram.

Андрющенко пожартував, що до медуз “ще наші диверсанти-комарі не підтягнулись”.

Нещодавно у Росії сарана атакувала посіви міста, з якого вилітають літаки для бомбардування міст України. Йдеться про Приморсько-Ахтарськ.

Саме звідти злітають літаки, що бомблять Донецьку область, а також скинули бомби на драмтеатр та пологовий будинок у Маріуполі.