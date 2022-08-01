Август, 01 в 8:25

В ночь на 1 августа российская артиллерия нанесла удар по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

– Более 60 прилетов из Градов по Марганцу и Красногригорьевской общине. Российская армия умышленно целилась по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она в тяжелом состоянии, – уточнил он.

По его данным, в Марганце враг повредил восемь частных домов, в одном из которых было шестеро детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Резниченко подчеркнул, что российская артиллерия повредила кафе и швейное производство, а также электросеть, поэтому город частично без электричества.

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А в Красногригорьевской общине в результате обстрела повреждено около 30 частных домов и авто местных жителей, зацепило и линию электропередач – несколько улиц без света.

В Криворожском районе РФ ударила из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Здесь обошлось без жертв и разрушений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 159-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Валентин Резніченко