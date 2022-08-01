Понад 60 ударів із Градів: РФ обстріляла Дніпропетровську область
У ніч проти 1 серпня російська артилерія завдала удару по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
– Понад 60 прильотів із Градів по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах – по людях, які в цей час спали. Поранені дві жінки. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані, – уточнив він.
За його даними, у Марганці ворог пошкодив вісім приватних будинків, в одному з яких було шестеро дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Резніченко наголосив, що російська артилерія пошкодила кафе та швейне виробництво, а також електромережу, тому місто частково без електрики.
А у Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 приватних будинків та автівки місцевих жителів, зачепило й лінію електропередач – кілька вулиць наразі без світла.
У Криворізькому районі РФ вдарила зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Тут обійшлося без жертв та руйнувань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 159-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Валентин Резніченко