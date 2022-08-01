Серпень, 01 в 8:25

У ніч проти 1 серпня російська артилерія завдала удару по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

– Понад 60 прильотів із Градів по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах – по людях, які в цей час спали. Поранені дві жінки. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані, – уточнив він.

За його даними, у Марганці ворог пошкодив вісім приватних будинків, в одному з яких було шестеро дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Резніченко наголосив, що російська артилерія пошкодила кафе та швейне виробництво, а також електромережу, тому місто частково без електрики.

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А у Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 приватних будинків та автівки місцевих жителів, зачепило й лінію електропередач – кілька вулиць наразі без світла.

У Криворізькому районі РФ вдарила зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Тут обійшлося без жертв та руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 159-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко