Август, 04 в 21:15

Существует ряд прямых и непрямых фактов, свидетельствующих о заранее спланированном массовом убийстве и террористическом акте Российской Федерации против украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом Фактам ICTV подробно рассказал представитель Штаба координации по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

– За несколько дней до этого события началось перемещение украинских военных, и часть пленных переместили в непригодные помещения, которые называют бараками, – отметил он.

Юсов уточнил, что на самом деле это не бараки, а цехи, никогда ранее не использовавшиеся для пребывания там пленных, несмотря на то, что Еленовка давно работает как место содержания украинских военнопленных, еще задолго до событий в Мариуполе. Большинство перемещенных были военнослужащими полка Азов.

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На ближайшие даты готовилась передача гуманитарного груза со стороны Украины с медикаментами, одеждой, продуктами питания. И 1 августа должна была также в Еленовку прибыть комиссия с участием россиян и международных правозащитников относительно проверки состояния содержания украинских военнопленных.

– Позже мы уже увидели заранее подготовленные могилы на спутниковых снимках. Публичная информация по фото- и видеоматериалам показывает нехарактерные следы, мы не видим осколочных ранений, хотя если бы это была РСЗО, их не может не быть, и много других нетипичных вещей. Когда какая-то часть помещения, мебели цела, а рядом лежат полностью обгоревшие тела, – говорит эксперт.

По его словам, специалисты продолжают работу, но таких доказательств предостаточно. Также, если говорить об обнародованных в одностороннем порядке россиянами списках погибших и раненых украинских военных, то среди тех, которые якобы ранены в результате этого обстрела, есть те, кто уже были ранены.

Согласно украинским данным и спискам, которые были согласованы на обмен и которые вообще не должны быть в Еленовке, они должны находиться в больницах и госпиталях.

После того, как появилась информация об этом ужасном событии, Украина — а именно омбудсмен и координационный штаб по обращению с военнопленными — официально обратилась к России по поводу передачи списков раненых и погибших в результате этого теракта и по поводу передачи тел. До сих пор официальных ответов нет. То, что обнародовано, конечно, проверяется, но ссылаться на информацию как достоверную нельзя, и уже приводились факты определенных несоответствий.

Также разнятся данные по количеству. Различались данные, предоставленные “ДНР” и затем россиянами.

— На фото-, видеоматериалах мы не видим подтверждения того количества, о котором говорит сегодня российская сторона, хотя оно меньше, чем первоначально было озвучено “ДНРовцами”. Ну и отдельная история: какой-то очень странный факт о том, что — где же раненые и погибшие среди сотрудников колонии или российских военных, почему так избирательно произошло, что пострадали только украинские военнопленные? – говорит Юсов.

Поэтому официальные и легитимные списки будут известны только тогда, когда будут официально переданы Красному Кресту, и международная общественность и эксперты смогут проверить и убедиться. Красный Крест до сих пор не имеет доступа к месту трагедии, хотя Россия цинично заявляла, что они готовы принять всех экспертов.

Также передать тела погибших Россия вроде бы готова, но заявляет, что только после завершения их собственного следствия. Даты завершения, сроки не озвучиваются.

— Несмотря на все эти ужасные события, переговорный процесс продолжается, и Украина будет возвращать всех своих защитников. Обмен как одна из форм возврата, да, но это не единственная форма, которая возможна. Поэтому да, ждем, обмены будут и переговоры продолжаются. Известное количество защитников из Азовстали вышло. Часть уже вернулась, – утверждает он.

Во время последнего обмена было 144 защитника. Большинство из них – защитники Мариуполя. И безусловно, координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работу и ждет последующих обменов так же.

При этом россияне изначально нарушали все возможные и невозможные правила обращения с военнопленными.

Согласно международному праву и женевским конвенциям, военнопленные должны содержаться в тылу, дальше от линии столкновения, Еленовка же — почти на линии столкновения, и это еще один инструмент, условно живой щит, используемый агрессором.

Поэтому Украина придерживается законодательства, и российские военнопленные находятся глубоко в тылу.