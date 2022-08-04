“Окровавленная” одежда и связанные руки: родные убитых в Еленовке требуют правосудия

Родственники украинских пленных, которых удерживали в тюрьме в Еленовке на оккупированной территории, требуют защиты для своих родных и ответственности для тех, кто обещал безопасность пленным.

29 июля оккупанты целенаправленно убили полсотни защитников в Еленовке. Ни Красный Крест, ни ООН, ни даже Папа Римский не смогли обеспечить их безопасность.

В результате по Украине прокатилась волна акций протеста. Так, в Черкассах родные защитников Мариуполя устроили символический перформанс в поддержку пленных.

На протесте присутствовала Елена Полищук, двоюродный брат которой тоже среди пленных.

– Нам просто сказали ждать. Что? Кого? Мы вообще ничего не знаем. Сейчас это какое-то разочарование, когда тебя раздирает на миллион частей, ты не можешь ничего поделать. В тот момент, когда оказалось, что это не фейк, я не могу передать, это был крах, – отметила она.

Татьяна Лисова также среди тех, кто ждет своего родного человека домой. В последний раз она связывалась с братом 19 мая. Он просил родных набраться терпения и ждать обмена. С тех пор – вестей нет.

Женщина говорит, что после бесчеловечного поступка россиян в Еленовке молчать уже не в силах.

– Пока у нас нет никакой информации. Россия не предоставляет доступа к территории, где произошло это ужасное преступление, поэтому Ассоциация защитников семей Азовстали решила провести митинги по всему миру, чтобы обратить внимание сообщества на ужасное преступление, — говорит Татьяна.

Только через неделю после массового военного преступления в Еленовке ООН объявила, что организуют специальную комиссию и сбор фактов. Мол, этого хотят и Украина, и Россия.

– У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но я могу запустить миссию по поиску фактов. Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей, – говорит генсек ООН Антониу Гутерриш.

По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, в международном Красном Кресте вроде бы уже сформирована команда, которая может в любое время отправиться в Еленовку. Но накануне в организации неожиданно заявили — гарантии безопасности азовцев не предоставляли, ведь это вне их возможностей, а они были лишь “нейтральным посредником”.

По данным разведки, пленных пытали, чтобы сломать. Затем уничтожили доказательства военных преступлений терактом. Заминировали помещение с пленными вагнеровцы. А еще агрессор с самого начала нарушил все права пленных.

— Согласно международному праву и Женевским конвенциям, военнопленные должны находиться глубоко в тылу, дальше от линии столкновения. Еленовка – это почти на линии столкновения, и это еще один инструмент, условно живой щит, используемый агрессором, – утверждает представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Отметим, что акция под названием Еленовка – новый Освенцим 4 августа также была проведена в Киеве на Софийской площади.

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