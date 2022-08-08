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Факты / Украина

#RussiaIsATerroristState. Минцифры запустило флешмоб переименования России в “страну-террориста” на сайтах

Малиновская Ангелина, редактор ленты
#RussiaIsATerroristState. Минцифры запустило флешмоб переименования России в “страну-террориста” на сайтах

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинское и мировое IT-коммьюнити поддержать флешмоб #RussiaIsATerroristState, целью которого является переименование России в “страну-террориста”.

– Инициативу запустили украинские айтишники. Цель — на всех сайтах и ​​онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название “Россия” на “Россия — страна-террорист”. Ведь страна, которая обстреливает мирные города, совершает военные преступления и ставит весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому. Первые результаты – на скринах, — написал Федоров на своей странице в Telegram.

#RussiaIsATerroristState. Минцифры запустило флешмоб переименования России в “страну-террориста” на сайтах / 4 фотографии

По словам Федорова, это важно, пока Госдеп США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.

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Источник: Михаил Федоров

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