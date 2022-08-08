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Факти / Україна

#RussiaIsATerroristState. Мінцифри запустило флешмоб перейменування Росії у “країну-терориста” на сайтах

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
#RussiaIsATerroristState. Мінцифри запустило флешмоб перейменування Росії у “країну-терориста” на сайтах

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українське та світове IT-ком’юніті підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState, метою якого є перейменування Росію у “країну-терориста”.

 – Ініціативу запустили українські айтівці. Ціль — на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву “Росія” на “Росія — країна-терорист”. Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому. Перші результати — на скринах, – написав Федоров на своїй сторінці у Telegram.

#RussiaIsATerroristState. Мінцифри запустило флешмоб перейменування Росії у “країну-терориста” на сайтах / 4 фотографии

За словами Федорова, це важливо, поки Держдеп США вирішує, визнавати Росію спонсором тероризму чи ні.

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Джерело: Михайло Федоров 

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