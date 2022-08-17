Август, 16 в 22:09

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма.

Глава государства призвал их не приближаться к военным объектам российской армии и местам, где оккупанты хранят свои боеприпасы, технику и держат штабы.

— Причины взрывов на оккупированной территории могут быть разными. Очень разные. В частности, цитирую определение самих оккупантов – головотяпство. Но смысл у них один – уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает наших людей. Чем меньше будет у оккупантов возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли. И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимают или хотя бы чувствуют, что Крым – не место для них, — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинцев, которые помогают Вооруженным Силам, разведке и спецслужбам ослаблять армию оккупантов.

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По словам Зеленского, сегодня он говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

А также впервые в истории двусторонних отношений прошли переговоры с президентом Замбии. Лидеры стран обсудили сотрудничество в международных организациях, продовольственную безопасность и актуальные глобальные угрозы.

— Сегодня Украину посетили Пан Ги Мун, восьмой Генеральный секретарь ООН и Хуан Мануэль Сантос, экс-Президент Колумбии. Главная тема разговора с ними – гарантии безопасности для Украины. Мы делаем все для того, чтобы сформировать такую ​​военную, политическую и юридическую архитектуру безопасности для Украины, которая будет реальной, будет действенной и будет работать долгосрочно, гарантируя спокойствие нашим людям, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что российская армия продолжает бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области, Днепропетровщины и Харькова. Но это ничего не даст оккупантам и не сломит наше сопротивление.

– Наши герои отбивают постоянные и очень мощные атаки на Донбассе. Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию… Продолжаются очень жестокие бои. Должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить, и это будет, – сказал глава государства.