Не наближайтеся до військових об’єктів РФ: Зеленський звернувся до українців у Криму

Серпень, 16 в 22:09

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму.

Глава держави закликав їх не наближатися до військових об’єктів російської армії і місць, де окупанти зберігають свої боєприпаси, техніку та тримають штаби.

– Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні. Дуже різні. Зокрема, цитую визначення самих окупантів, “головотяпство”. Але сенс у них один – знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них, – сказав Зеленський.

Президент подякував всім українцям, які допомагають Збройним Силам, розвідці та спецслужбам послаблювати армію окупантів.

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За словами Зеленського, сьогодні він говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

А також вперше в історії двосторонніх відносин відбулися переговори з президентом Замбії. Лідери країн обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку та актуальні глобальні загрози.

– Сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, екс-Президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – це гарантії безпеки для України. Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну та юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою та працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям, – сказав Зеленський.

Президент додав, що російська армія продовжує безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області, Дніпропетровщини та Харкова. Але це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору.

– Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію… Тривають дуже жорстокі бої. Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде, – сказав глава держави.