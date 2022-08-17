Август, 17 в 18:03

Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского Союза.

Об этом сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, которого цитирует ERR.

В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского Союза, заявил он.

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— Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией, – сказал Рейнсалу.

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Вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Комуссаар сказал ERR, что работа еще продолжается, и предложение в настоящее время оформляется и должно быть готово на этой неделе.

Рейнсалу, который в 17 августа встречался с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, добавил, что это разумная цель и эстонские эксперты анализируют технические аспекты.

Глава МИД Эстонии убежден, что законы ЕС позволяют реализовать такое ограничения, приведя в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.

— Законы Евросоюза даже позволяют блокировать въезд граждан Евросоюза в ту или иную страну Евросоюза. Мы хорошо помним, что во время коронакризиса страны закрыли не только внешние границы Евросоюза, но и внутренние… Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в ЕС по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги, чтобы поддержать победу Украины, – сказал Урмас Рейнсалу.

Однако, по словам министра, целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России, и во имя этого ведется работа.

— Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в Европейский Союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией. Что касается закрытия эстонской наземной границы, то над этим наши специалисты работают, – сказал он.

Напомним, 11 августа эстонское правительство приняло решение ограничить въезд в страну российских граждан с выданными шенгенскими визами.

Ограничение наберет силу 19 августа и коснется только виз, выданных Эстонией. При этом решение правительства Эстонии не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны, то есть, например, граждане РФ с выданной визой от ФРГ смогут въехать в балтийскую страну.

Источник: ERR