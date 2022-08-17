Серпень, 17 в 18:03

Естонія планує не впускати до країни росіян із візами, виданими в інших країнах Європейського Союзу.

Про це повідомив голова естонського МЗС Урмас Рейнсалу, якого цитує ERR.

Наразі в Естонії розробляється рішення, за допомогою якого можна було б заборонити в’їзд до Естонії з візами, виданими у третіх країнах Європейського Союзу, заявив він.

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– Ми домовилися, що МЗС і МВС наступного тижня підготують свої можливі пропозиції з питання про те, як можна закрити кордон Естонії та тим громадянам РФ, які мають шенгенську візу, яка була видана не Естонією, – сказав Рейнсалу.

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Віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Комуссаар сказав ERR, що робота ще триває, і пропозиція наразі оформляється і має бути готовою цього тижня.

Рейнсалу, який у 17 серпня зустрічався з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, додав, що це розумна мета та естонські експерти аналізують технічні аспекти.

Глава МЗС Естонії переконаний, що закони ЄС дозволяють реалізувати таке обмеження, наводячи як приклад пандемію коронавірусу, коли країни закрили внутрішні кордони для громадян інших держав ЄС та Шенгенську зону.

– Закони Євросоюзу навіть дозволяють блокувати в’їзд громадян Євросоюзу до тієї чи іншої країни Євросоюзу. Ми добре пам’ятаємо, що під час коронакризи країни закрили не лише зовнішні кордони Євросоюзу, а й внутрішні… Ця маса громадян Росії, 850 тис. осіб, яка в’їхала до ЄС станом на кінець першого тижня серпня, на жаль, зростає, тому ми мають бути готові зробити кроки, щоб підтримати перемогу України, – сказав Урмас Рейнсалу.

Однак, за словами міністра, метою є загальноєвропейська візова заборона для громадян Росії, і заради цього ведеться робота.

– Безумовно, нашим головним бажанням є досягнення загальноєвропейської угоди про закриття в’їзду громадян Росії до Європейського Союзу. Ми працюємо над тим, щоб знайти точки дотику з країнами, які мають сухопутний кордон із Росією. Щодо закриття естонського наземного кордону, то над цим наші фахівці працюють, – сказав він.

Нагадаємо, 11 серпня естонський уряд ухвалив рішення обмежити в’їзд до країни російських громадян із виданими шенгенськими візами.

Обмеження набуде чинності 19 серпня і торкнеться лише віз, виданих Естонією. При цьому рішення уряду Естонії не торкається віз, виданих іншими країнами шенгенської зони, тобто, наприклад, громадяни РФ з виданою візою від ФРН зможуть в’їхати до балтійської країни.

Джерело: ERR