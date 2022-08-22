В Луганске подросших детей готовят к войне – Гайдай

Август, 22 в 9:33

В оккупированном Луганске так называемые власти прибегают к похищению детей от 14 до 18 лет, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в городе были случаи исчезновения подростков, задержанных до установления личности.

– Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт? – подчеркнул он.

По его словам, уже подросших детей россияне начали готовить к войне. В частности, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул 30 детей школьного возраста посвятили в участники военно-патриотического движения “Молодая гвардия”.

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Гайдай говорит, что в ОРДЛО уже некому работать. На шахте в Довжанске недавно мобилизовали 430 человек.