У Луганську дітей, які підросли, готують до війни – Гайдай

Серпень, 22 в 9:33

В окупованому Луганську так звана влада вдається до викрадення дітей віком від 14 до 18 років, щоб примусово мобілізувати чоловіків призовного віку.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у місті були випадки зникнення підлітків, яких затримували до встановлення особистості.

– Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт? – наголосив він.

За його словами, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Зокрема, у Біловодському районі у день 225-річчя утворення села Новодеркул 30 дітей шкільного віку посвятили в учасники воєнно-патріотичного руху “Молода гвардія”.

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Гайдай каже, що в ОРДЛО вже нікому працювати. На шахті у Довжанську нещодавно мобілізували 430 працівників.