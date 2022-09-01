Август, 31 в 23:14

Для Европы унизительно, когда россияне рассматривают ее в качестве ресторана или бутика, поскольку на территории европейских стран были заложены ценности свободного и демократического мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 31 августа.

– Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о развитии ситуации. Озвучивать детали не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму, — сказал он.

Президент добавил, что разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму.

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– Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся, – сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что очень тяжелой остается ситуация на Донбассе, а горячие точки на востоке Украины не изменились.

Украинский президент добавил, что в течение дня провел совещание с представителями правительства и парламента Украины о текущих планах государственной работы.

Кроме того, Зеленский рассказал, что принял участие в работе “очень респектабельного” форума в Чехии, в Праге, который называется Forum 2000, во время которого обратился к участникам форума и призвал их усиливать поддержку Украины в войне и защите Европы от давления России. В частности, президент снова поднял вопрос об ограничении европейских виз для граждан России.

– Считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один крупный бутик или ресторан. Европа – это территория, прежде всего, ценностей, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, которое происходит именно сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась, – сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что европейское объединение преследовало цель поддержания мира на континенте, а также работу на спокойное и демократическое развитие стран Европы.

– Европа не может становиться морально глухой. И никто из европейских лидеров не спишет на последствия ковида то, что деньги им якобы не пахнут. Если будет такая глухота, если будет такая потеря способности различать запах крови на купюрах, то не будет Европы, не будет мирной Европы, — сказал Владимир Зеленский.

Он, в частности, поблагодарил тех европейцев, которые понимают, что во время войны обязанность любого просто нормального человека – бороться за то, чтобы Россия проиграла, а оккупация прекратилась.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил украинских аграриев, портовиков, дипломатов и чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран.

– 23 тысячи тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас самая плохая засуха за последние 40 лет, и миллионы людей – на грани голода. Возвращаем также соответствующие связи со странами Аравийского полуострова – около 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен, — сказал он.

Президент подчеркнул, что в общей сложности уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.

— Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям, — сказал он.

Владимир Зеленский резюмировал, что 31 августа подписал указ о награждении украинских военных: наградами отмечены 149 участников боевых действий, из них 15 – посмертно.