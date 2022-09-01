Серпень, 31 в 23:14

Для Європи принизливо, коли росіяни розглядають її як ресторан чи бутик, оскільки на території європейських країн були закладені цінності вільного і демократичного світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 31 серпня.

– Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації. Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу: хочу подякувати від імені нашої розвідки усім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму, – сказав він.

Президент додав, що розвідники вдячні за надану інформацію та відпрацюють її по максимуму.

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– Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що дуже важкою залишається ситуація на Донбасі, а гарячі точки на сході України не змінились.

Український президент додав, що протягом дня провів нараду з представниками уряду та парламенту України щодо поточних планів державної роботи.

Крім того, Зеленський розповів, що взяв участь у роботі форуму в Чехії, у Празі, який має назву Forum 2000, під час якого звернувся до учасників форуму і закликав їх посилювати підтримку України у війні та захисті Європи від тиску Росії. Зокрема, президент знов підняв питання щодо обмеження європейських віз для громадян Росії.

– Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася, – сказав український лідер.

Президент наголосив, що європейське об’єднання мало на меті підтримку миру на континенті, а також роботу на спокійний і демократичний розвиток країн Європи.

– Європа не може ставати морально глухою. І ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки ковіду те, що гроші їм нібито не пахнуть. Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Він, зокрема, подякував тим європейцям, які розуміють, що в час війни обов’язок будь-якої просто нормальної людини – боротися за те, щоб Росія програла, а окупація припинилася.

Окремо Володимир Зеленський подякував українським аграріям, портовикам, дипломатам та урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн.

– 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду. Повертаємо також відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен, – сказав він.

Президент наголосив, що загалом уже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі.

– Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям, – сказав він.

Володимир Зеленський резюмував, що протягом 31 серпня підписав указ про нагородження українських військових: нагородами відзначені 149 учасників бойових дій, з них 15 – посмертно.