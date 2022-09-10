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Факты / Україна

Россияне удивлены и не ожидали контрнаступления ВСУ на Харьковщине — представитель разведки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россияне удивлены и не ожидали контрнаступления ВСУ на Харьковщине — представитель разведки
Фото: Генштаб ВСУ

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона Єдиних новин рассказал подробности о контрнаступлении на Харьковщине.

— Многие удивлены (успехам ВСУ на Харьковщине. — Ред.), и особенно удивлены россияне, почему-то подумавшие, что не стоит им там ожидать активных действий со стороны Украины. Но многие увидели кадры, развиваются поднятые украинские флаги над многими населенными пунктами, и собственно, городами тоже. Операция продолжается, – говорит он.

Также Юсов отметил, что колонны российской техники, скорее, являются реагированием на планомерные действия украинской армии, и далее контрнаступление ВСУ продолжится.

– Сегодня мы видим колонны российской техники, которая движется на спасение отступающим войскам противника на Харьковском направлении. Это реагирование на планомерные действия украинской армии. Продолжение следует! — сказал он.

По мнению представителя разведки, пропагандистские видео РФ с колоннами российской техники — для зрителя, чтобы показать, что президент страны-агрессора Владимир Путин контролирует ситуацию.

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– Нет, не контролирует ситуацию. Украина на этом останавливаться не будет, – добавил он.

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