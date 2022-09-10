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Факти / Україна

Росіяни здивовані та не очікували контрнаступу ЗСУ на Харківщині – представник розвідки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росіяни здивовані та не очікували контрнаступу ЗСУ на Харківщині – представник розвідки
Фото: Генштаб ЗСУ

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів детальніше про контрнаступ на Харківщині.

– Багато хто здивований (успіхам ЗСУ на Харківщині. – Ред.), і особливо здивовані росіяни, які чомусь подумали, не варто їм там очікувати активних дій з боку України. Але багато хто побачив кадри, як майорять українські прапори над багатьма населеними пунктами, і вже, власне, містами також. Операція триває, – каже він.

Також Юсов зазначив, що колони російської техніки є радше реагуванням на планомірні дії української армії, і далі наступ ЗСУ триватиме.

– Сьогодні ми бачимо колони російської техніки, яка рухається на порятунок відступаючим військам противника на Харківському напрямку. Це реагування на планомірні дії української армії. Далі буде! – сказав він.

На думку представника розвідки, пропагандистські відео РФ з колонами російської техніки – для глядача, щоб показати, що президент країни-агресора Володимир Путін контролює ситуацію.

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– Ні, не контролює ситуацію. Україна на цьому зупинятися не буде, – додав він.

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