Вересень, 09 в 21:13

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів детальніше про контрнаступ на Харківщині.

– Багато хто здивований (успіхам ЗСУ на Харківщині. – Ред.), і особливо здивовані росіяни, які чомусь подумали, не варто їм там очікувати активних дій з боку України. Але багато хто побачив кадри, як майорять українські прапори над багатьма населеними пунктами, і вже, власне, містами також. Операція триває, – каже він.

Також Юсов зазначив, що колони російської техніки є радше реагуванням на планомірні дії української армії, і далі наступ ЗСУ триватиме.

– Сьогодні ми бачимо колони російської техніки, яка рухається на порятунок відступаючим військам противника на Харківському напрямку. Це реагування на планомірні дії української армії. Далі буде! – сказав він.

На думку представника розвідки, пропагандистські відео РФ з колонами російської техніки – для глядача, щоб показати, що президент країни-агресора Володимир Путін контролює ситуацію.

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