Сентябрь, 10 в 12:22

Российские оккупанты массово бегут с территории Харьковской области на фоне мощного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время этого разговора боевик террористического формирования “ЛНР” рассказывает собеседнице о побеге из города Балаклея на фоне атак ВСУ.

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Собеседница спросила об обстановке на фронте, на что оккупант сообщил, что путинские солдаты “сидят на чемоданах”.

– Будем отступать, наверное, бежать. Хорошего здесь мало. Вон 202 полк под Балаклеей был, отошли в Луганск, отправили, вывезли, а половина попала в плен, – заявил оккупант.

При этом он сообщил, что путинским солдатам придется убегать пешком, никто их не собирается вывозить на военной технике.

– Да на какой машине, пешком пойдем. Ты чего?! Те в Балаклее пешком отступали в Луганск, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще? Здесь все побегут, – сообщил рашист.

Боевик также признал плохое обеспечение в российских войсках, в частности рассказал о касках “1945-х годов”.

– Да ничего у нас нет… Сидим с касками стальными 1945-х годов, это позор, — отметил он, отвечая на вопрос собеседницы, есть ли у оккупантов хотя бы бронежилеты.

Судя по разговору, командование не объяснило оккупантам, в какую сторону бежать. Путинским солдатам только сказали собираться на блокпосту, а оттуда “все пойдут куда-нибудь”.

Согласно оценкам американского Института исследования войны (ISW), Вооруженные силы Украины уже освободили в Харьковской области 2,5 тыс. квадратных километров. И сейчас украинские военные, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных войск РФ, оказавшихся в зоне быстрого наступления ВСУ на Купянск и Изюм.

Контрнаступление ВСУ продолжается с начала этой недели. 8 сентября было официально подтверждено, что ВСУ выбили российских оккупантов из города Балаклея.

По данным ГУР Минобороны, российские оккупанты не ожидали контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Источник: ГУР Минобороны Украины