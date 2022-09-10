Сентябрь, 10 в 14:10

Американские партнеры еще не завершили формировать модель ленд-лиза для Украины. Все нюансы и детали, каким он должен быть, все еще обсуждаются.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Но он заверил: принципиальное решение, что ленд-лизу быть, принято.

Также определен объем денег по этой программе и то, что на эти деньги Украина сможет купить то, что нужно для победы в этой войне.

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– Скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а финансов. Потому что это все-таки денежные отношения. Моя задача – проконсультировавшись с Генштабом, сказать, что мне нужны именно эти беспилотники или ракеты, – добавил министр.

Также Алексей Резников объяснил, что деньги, которые будут направляться на приобретение оружия, будут поступать в экономику США. По словам министра, таким образом Штаты получат оздоровление экономики и своего ВПК.

– Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их изготавливает, начнет производство, чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через два-три года, — заметил Резников.

Но министр обороны заверил, что пока механизм ленд-лиза не заработал, Украина продолжит получать помощь по тем пакетам, которые уже утверждены.