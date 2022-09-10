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Факти / Україна

У США ще остаточно не сформували модель лендлізу для України – Резніков

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
зброя війна в україні
Фото: Міноборони

Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель лендлізу для України. Усі нюанси і деталі, яким він має бути, досі обговорюються.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Але він запевнив: принципове рішення, що лендлізу бути, ухвалене.

Також визначено об’єм грошей за цією програмою і те, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що потрібно для перемоги в цій війні.

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– Найімовірніше, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки. Моє завдання – проконсультувавшись з Генштабом, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети, – додав міністр.

Також Олексій Резніков пояснив, що гроші, які направлятимуть на придбання зброї, будуть надходити в економіку Сполучених Штатів.  За словами міністра, у такий спосіб Штати отримають оздоровлення економіки і свого ВПК.

– Наприклад, вони зі складів дають нам ракети для HIMARS. Це означає, що компанія, яка їх виготовляє, почне виробництво, щоб заповнити ці склади. Тобто ми їх забрали, а вони мають собі на склад це покласти, нехай через два-три роки, – зауважив Резніков.

Але міністр оборони запевнив, що поки механізм лендлізу не запрацював, Україна продовжить  отримувати допомогу за тими пакетами, які вже затверджено.

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Джерело: РБК-Україна
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