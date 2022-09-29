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Факты / Україна

На Харьковщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Харьковщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов
Фото: Нацполиция

Нацполиция Украины в четверг, 29 сентября, сообщает, что в Волчанске Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную оккупантов.

В частности, в одном из предприятий россияне сделали тюрьму и пыточную для местных жителей, отказывающихся сотрудничать с оккупантами.

Очевидцы сообщают, что в одной камере с примерной площадью 12 кв. м оккупанты удерживали от 20 до 40 человек.

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Также в помещении обнаружили инструменты для пыток, хомуты, удавки и тому подобное.

– Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву, – сказано в сообщении Нацполиции.

На данный момент на месте работают полицейские совместно с прокуратурой, они собирают доказательства преступлений российских военных. В частности – устанавливают пострадавших, которых содержали в помещении этой пыточной-тюрьмы.

На Харьковщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов / 3 фотографии

Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: Нацполиция
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