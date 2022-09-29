Вересень, 29 в 16:05

Нацполіція України у четвер, 29 вересня, повідомляє, що у Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів.

Зокрема, в одному з підприємств росіяни зробили в’язницю та катівню для місцевих жителів, які відмовляються співпрацювати з окупантами.

Очевидці повідомляють, що в одній камері із приблизною площею 12 кв. м окупанти утримували від 20 до 40 осіб.

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Також у приміщенні виявили інструменти для тортур, хомути, зашморги тощо.

– Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні з нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. Більше того – хтось із ув’язнених викарбував в одній із камер молитву, – сказано у повідомленні Нацполіції.

Наразі на місці працюють поліцейські разом із прокуратурою, вони збирають докази злочинів російських військових. Зокрема – встановлюють постраждалих, яких утримували у приміщенні цієї тортурниці-в’язниці.

На Харківщині виявили ще одну катівню окупантів / 3 фотографии

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.