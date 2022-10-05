Октябрь, 05 в 17:39

Россия перебросила личный состав и технику из военной базы в городе Валуйки Белгородской области в Украину.

По информации Радио Свободы, 1 октября с территории военной базы в Валуйках исчезла военная техника и шатры, в которых находился личный состав. Это также можно заметить на спутниковых снимках.

РФ перебросила солдат и технику с базы в Белгородской области в Украину / 4 фотографии

При этом на фото, которые были сделаны еще 6 сентября, отчетливо видны вертолеты противника, наземная военная техника и шатры.

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Отмечается, что, по информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово (Луганская область). Он также уточнил, что это произошло по причине недавних взрывов в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

Фото: Радио Свобода