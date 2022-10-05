Жовтень, 05 в 17:39

Росія перекинула особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки Білгородської області в Україну.

За інформацією Радіо Свободи, 1 жовтня з території військової бази у Валуйках зникла військова техніка та намети, в яких знаходився особовий склад. Це також можна побачити на супутникових знімках.

РФ перекинула солдатів та техніку з бази у Бєлгородській області в Україну / 4 фотографии

При цьому на фото, зроблених ще 6 вересня, чітко видно гелікоптери противника, наземна військова техніка та намети.

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Зазначається, що, за інформацією полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з військової бази солдатів та техніку перекинули у тимчасово окуповане місто Сватове (Луганська область). Він також уточнив, що це відбулось через нещодавні вибухи у Валуйках, які сталися 16 та 28 вересня.

Фото: Радіо Свобода