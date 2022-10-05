Украине предстоят критические бои на юге, которые нужно завершить до наступления зимы – FT

Октябрь, 05 в 15:41

Украина начала критически важную, решающую битву за территории на юге страны, которую необходимо закончить до того, как зима осложнит освобождение населенных пунктов из-за неблагоприятных условий.

Об этом пишет Financial Times.

– Сезон боев подходит к концу. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество, – отметил демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи.

Официальные лица сообщили изданию, что украинские силы должны срочно отбить юг, так как земля в этом регионе не промерзала три последних года, что означает, что вскоре местность станет очень болотистой и грязной, что осложнит маневры.

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Придется использовать основные дороги, а это оставит украинских защитников незащищенными от атак.

– Безусловно, очень важно быстро продвигаться по освобождению оккупированной территории, потому что есть ощущение, что изменения погоды будут ограничивать дальнейшие активные боевые действия в этом регионе, – подтвердил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Военные чиновники и аналитики считают, что Украина способна освободить Херсон уже до середины ноября.

Отмечается, что несмотря на низкий моральный дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге, а это делает любое украинское наступление сложнее.

– Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать русскими, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле, – рассказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эвелин Фаркас.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов на Херсонском и Луганском направлениях.

Фото: Людмила Денисова