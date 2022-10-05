Україну чекають критичні бої на півдні, які потрібно завершити до настання зими – FT

Жовтень, 05 в 15:41

Україна розпочала критично важливу, вирішальну битву за території на півдні країни, яку необхідно закінчити до того, як зима ускладнить звільнення населених пунктів через несприятливі погодні умови.

Про це пише Financial Times.

– Сезон боїв добігає кінця. Українці здобули перевагу, і їм потрібно продовжувати використовувати її, – зазначив демократ із сенатського комітету з міжнародних відносин Кріс Мерфі.

Офіційні особи повідомили виданню, що українські сили мають терміново відбити південь, оскільки земля в цьому регіоні не промерзала три останні роки, що означає, що невдовзі місцевість стане дуже болотистою та брудною, що ускладнить маневри.

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Доведеться використати основні дороги, а це залишить українських захисників незахищеними від атак.

– Безумовно, дуже важливо швидко просуватися зі звільненням окупованої території, бо є відчуття, що зміни погоди обмежуватимуть подальші активні бойові дії у цьому регіоні, – підтвердив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Військові чиновники та аналітики вважають, що Україна здатна звільнити Херсон уже до середини листопада.

Зазначається, що, незважаючи на низький моральний дух росіян, Москва зміцнила свої позиції на півдні, а це робить будь-який український наступ складнішим.

– Українцям потрібно подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоб зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі, – розповів колишній високопосадовець Пентагону Евелін Фаркас.

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонському та Луганському напрямках.

Фото: Людмила Денісова