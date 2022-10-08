Индонезия готовится принять на саммите G20 лидеров Украины и РФ. У Зеленского дали ответ

Октябрь, 07 в 21:09

На Бали готовятся принять президента Украины Владимира Зеленского и главу РФ Владимира Путина на саммите G20. Однако пресс-секретарь лидера нашей страны Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ опроверг информацию, что Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

— Нет, окончательное решение еще не принято, — сказал он.

При этом посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду на участие Зеленского и Путина, добавив, что “ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией”.

Белый дом заявил, что если Путин приедет, Зеленский также должен принять участие.

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Сообщается, что президент США Джо Байден не исключил встречи с Путиным в ходе саммита.

— Мы решаем, в каких отелях их разместить. В одном — Путина и в другом — Зеленского, — сказал Багис.

При этом, российский МИД пока не подтвердил участие президента РФ на саммите 15 и 16 ноября.

Ключевой темой наряду со здоровьем, цифровой трансформацией и переходом на устойчивую энергетику будет мир.

— Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта, — сказал Багис.

Источник: The National