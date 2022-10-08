Індонезія готується прийняти на саміті G20 лідерів України та РФ. У Зеленського дали відповідь

Жовтень, 07 в 21:09

На Балі готуються прийняти президента України Володимира Зеленського та голову РФ Володимира Путіна на саміті G20. Проте речник лідера нашої країни Сергій Никифоров у коментарі українським ЗМІ спростував інформацію, що Зеленський вже ухвалив рішення відвідати саміт G20 в Індонезії в листопаді.

– Ні, остаточного рішення ще не ухвалено, – сказав він.

При цьому посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс висловив сподівання щодо участі Зеленського та Путіна, додавши, що “ситуація непроста через війну між Україною та Росією”.

Білий дім заявив, що якщо Путін приїде, Зеленський також має взяти участь.

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Повідомляється, що президент США Джо Байден не виключив зустріч з Путіним під час саміту.

– Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити. В одному – Путіна та в іншому – Зеленського, – сказав Багіс.

При цьому російське МЗС поки не підтвердило участь президента РФ на саміті 15 і 16 листопада.

Ключовою темою поряд зі здоров’ям, цифровою трансформацією та переходом на стійку енергетику буде мир.

– Ми хочемо зробити G20 платформою для миру, а не конфлікту, – сказав Багіс.

Джерело: The National