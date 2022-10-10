Ночной обстрел центра Славянска: четыре человека погибли
В результате ночного обстрела центра Славянска четыре человека погибли и двое ранены.
Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
По его словам, пострадали частные дома по улице Ботанической.
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– В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице, – уточнил Лях.
Фото: Славянская ВГА