Октябрь, 10 в 9:43

В результате ночного обстрела центра Славянска четыре человека погибли и двое ранены.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

По его словам, пострадали частные дома по улице Ботанической.

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– В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице, – уточнил Лях.

Фото: Славянская ВГА