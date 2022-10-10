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Факти / Україна

Нічний обстріл центру Слов’янська: четверо людей загинули

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Нічний обстріл Слов`янська

Внаслідок нічного обстрілу центру Слов’янська четверо людей загинули та двох поранено.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За його словами, постраждали приватні будинки на вулиці Ботанічній.

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– В одному з них мешкала сім’я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні, – уточнив Лях.

Фото: Слов’янська ВЦА

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