Нічний обстріл центру Слов’янська: четверо людей загинули
Внаслідок нічного обстрілу центру Слов’янська четверо людей загинули та двох поранено.
Про це повідомив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
За його словами, постраждали приватні будинки на вулиці Ботанічній.
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– В одному з них мешкала сім’я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні, – уточнив Лях.
Фото: Слов’янська ВЦА