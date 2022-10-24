Октябрь, 24 в 16:07

Бывшему народному депутату, который в данный момент занимает руководящий пост в Счетной палате, сообщили о подозрении НАБУ и САП. Так, его подозревают в незаконном получении компенсации за жилье.

Движение Чесно утверждает, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

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Тем временем в пресс-службе САП отметили, что бывшему нардепу сообщили о подозрении 24 октября.

Следствие выяснило, что с сентября 2017 года по март 2018 года на тот момент еще нардеп получал компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что у него есть собственная квартира в Киеве. Таким образом он получил из государственного бюджета незаконным образом более 117 тыс. грн.

Дело открыли по части 1 статьи 364 УК Украины – за злоупотребление властью, которое нанесло существенный вред. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отмечается, что в собственности Пацкана находится квартира в новостройке в Печерском районе Киева.

Активисты Чесно сообщили, что проблемой в деле может стать то, что срок его давности истекает уже в марте 2023 года, так как Пацкану инкриминировано нетяжкое преступление. К этому времени детективы должны завершить расследование, а суд — принять окончательное решение.

Напомним, Валерий Пацкан был депутатом восьмого созыва Верховной Рады. В марте 2018 года он стал главой Счетной палаты Украины.