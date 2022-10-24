Жовтень, 24 в 16:07

Колишньому народному депутату, який на даний момент обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, повідомили про підозру НАБУ та САП. Так, його підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.

Рух Чесно стверджує, що йдеться про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

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Тим часом у пресслужбі САП зазначили, що колишньому нардепу повідомили про підозру 24 жовтня.

Слідство з’ясувало, що з вересня 2017 року до березня 2018 року на той момент ще нардеп отримував компенсацію за оренду житла, попри те, що має власну квартиру в Києві. Так він одержав із державного бюджету незаконним чином понад 117 тис. грн.

Справу відкрили за частиною 1 статті 364 КК України – за зловживання владою, яке завдало суттєвої шкоди. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначається, що у власності Пацкана – квартира у новобудові у Печерському районі Києва.

Активісти Чесно повідомили, що проблемою у справі може стати те, що термін її давності спливає вже у березні 2023 року, оскільки Пацкану інкриміновано нетяжкий злочин. На той час детективи мають завершити розслідування, а суд – ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, Валерій Пацкан був депутатом восьмого скликання Верховної Ради. У березні 2018 року він став головою Рахункової палати України.