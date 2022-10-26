Октябрь, 25 в 23:44

Папа Римский Франциск сравнил нынешнюю ситуация в мире с Карибским кризисом, который имел место 60 лет назад, а также призвал политиков приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны из-за событий в Украине.

Об этом он заявил во вторник, 25 октября, на встрече лидеров мировых религий.

— Сегодня, по сути, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совершенно зря продолжают производить и испытывать, — сказал он.

Понтифик осудил сегодняшний “мрачный сценарий” и отметил, что планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливые надежды народов.

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— Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн. С тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к обнищанию Земли, однако ситуация, которую сейчас переживает мир, особенно драматична, — добавил Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский назвал аморальным использование и обладание ядерным оружием.

Он призвал мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.