В Киеве и области период отключения света увеличится до 5-6 часов: когда появятся новые графики

Октябрь, 28 в 21:16

В связи с очередными атаками России объектов энергетической инфраструктуры в ночь на 27 октября, в Киеве и Киевской области периоды отключений электроэнергии увеличатся до 5-6 часов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— 5-6 часов будут ограничения. Будем пытаться сделать так, чтобы чаще происходила ротация, возможно, чаще происходили отключения на протяжении суток, но возможно, на меньший период времени, — сказал Сахарук.

Он заявил, что графики отключений, которые действовали ранее, уже неактуальны, так как уровень ограничений в Киеве и области увеличился вследствие дополнительного повреждения элементов инфраструктуры, которая обеспечивала передачу электроэнергии в Киев и регион.

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— Это означает, что нам надо переделать все графики, потому что нужно ограничивать больший объем потребителей на больший объем мощности, — говорит исполнительный директор.

Кроме того, он сообщил, что новые графики отключений будут разработаны для потребителей в ближайшие день-два.

— Думаю, через день-два мы сможем показать графики, они не будут приятными, сразу предупреждаю, потому что количество часов, когда нужно будет оставаться без света, должно быть увеличено. К сожалению, другого выхода до восстановления инфраструктуры сейчас нет, — отметил Сахарук.

Также он пояснил, почему в Киеве не все дома отключаются от электроснабжения равномерно:

— Здесь есть определенные технические сложности, потому что в Киеве десятки тысяч домов, которые отключить и включить обратно – это большая работа. Далеко не все дома отключаются из пункта управления, многие дома нужно отключать через физическое присутствие бригады, которая должна поехать, чтобы включить или выключить.

Кроме того, есть дома, которые нельзя отключать потому, что в них находятся объекты критической инфраструктуры.