У Києві та області період відключень світла збільшиться до 5-6 годин: коли з’являться нові графіки

Жовтень, 28 в 21:16

У зв’язку з черговими атаками Росії об’єктів енергетичної інфраструктури в ніч проти 27 жовтня, у Києві та Київській області періоди відключень електроенергії збільшаться до 5-6 годин.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– 5-6 годин будуть обмеження. Намагатимемося зробити так, щоб частіше відбувалася ротація, можливо, частіше відбувалися відключення протягом доби, але можливо на менший період часу, – сказав Сахарук.

Він заявив, що графіки відключень, які діяли раніше, вже не актуальні, оскільки рівень обмежень у Києві та області збільшився внаслідок додаткового пошкодження елементів інфраструктури, яка забезпечувала передачу електроенергії до Києва та регіону.

Зараз дивляться

– Це означає, що нам треба переробити всі графіки, бо треба обмежувати більший обсяг споживачів на більший обсяг потужності, – каже виконавчий директор.

Крім того, він повідомив, що нові графіки відключень будуть розроблені для споживачів у найближчий день-два.

– Думаю, через день-два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними, одразу попереджаю, бо кількість годин, коли потрібно буде залишатися без світла, має бути збільшена. На жаль, іншого виходу до відновлення інфраструктури наразі немає, – зазначив Сахарук.

Також він пояснив, чому у Києві не всі будинки відключаються від електропостачання рівномірно:

– Тут є певні технічні складності, бо у Києві десятки тисяч будинків, які відключити та включити назад – це велика робота. Далеко не всі будинки відключаються з пункту управління, багато будинків потрібно відключати через фізичну присутність бригади, яка має поїхати, щоб увімкнути чи вимкнути.

Крім того, є будинки, які не можна відключати, тому що в них знаходяться об’єкти критичної інфраструктури.