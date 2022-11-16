Были сигналы от лидеров государств, что Путин хочет переговоров – Зеленский

Ноябрь, 16 в 19:31

Президент Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам в среду, 16 ноября, что получал сигналы от лидеров государств, что российский диктатор Владимир Путин хочет провести переговоры.

Именно поэтому, по словам Зеленского, он предложил формулу мира во время саммита Большой двадцатки.

– Я получал определенные сигналы от лидеров государств, говорящих публично и не очень, что им кажется, что Путин хочет прямых переговоров. Это было еще до Херсона. Такие сигналы получал. Поэтому мы предлагаем публично форму, потому что войну Россия ведет публично и открыто с нами. За кулисами я не хочу сегодня с ними иметь те или иные отношения, – сказал президент.

Он добавил, что в этом формате наметил, как можно провести переговоры с Украиной, если существует такое желание.

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