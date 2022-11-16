Були сигнали від лідерів держав, що Путін хоче переговорів – Зеленський

Листопад, 16 в 19:31

Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю журналістам у середу, 16 листопада, що отримував сигнали від лідерів держав, що російський диктатор Володимир Путін хоче проведення переговорів.

Саме тому, за словами Зеленського, він запропонував формулу миру під час саміту Великої двадцятки.

– Я отримував певні сигнали від лідерів держав, які говорять публічно і не дуже, що їм здається, що Путін хоче прямих перемовин. Це було ще до Херсона. Такі сигнали я отримував. Тому ми пропонуємо публічно форму, бо війну Росія веде публічно й відкрито з нами. За лаштунками я не хочу на сьогодні з ними мати тих чи інших відносин, – сказав президент.

Він додав, що в цьому форматі окреслив, як можна провести перемовини з Україною, якщо існує таке бажання.

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