В Херсоне оккупанты заминировали здание Нацполиции: взрывотехникам пришлось его взрывать
Российские военные заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.
Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.
— Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим, — написал он.
Сейчас смотрят
Он утверждает, что в целом полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га деоккупированных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
Клименко также призвал не спешить возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты.
Фото: скрин с видео