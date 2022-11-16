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Факты / Україна

В Херсоне оккупанты заминировали здание Нацполиции: взрывотехникам пришлось его взрывать

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Херсоне оккупанты заминировали здание Нацполиции: взрывотехникам пришлось его взрывать

Российские военные заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.

Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.

— Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим, — написал он.

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Он утверждает, что в целом полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га деоккупированных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Клименко также призвал не спешить возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты.

Фото: скрин с видео

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