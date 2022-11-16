У Херсоні окупанти замінували будівлю Нацполіції: вибухотехнікам довелось її підривати

Листопад, 16 в 21:21

Російські військові замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським фахівцям довелося її підірвати.

Про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко.

– Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо, – написав він.

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Він стверджує, що загалом поліцейські сапери від початку деокупації вже обстежили понад 400 га деокупованих територій Херсонської області. Вони вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Клименко також закликав не поспішати повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів.

Фото: скрін з відео