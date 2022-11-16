У Херсоні окупанти замінували будівлю Нацполіції: вибухотехнікам довелось її підривати
Російські військові замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським фахівцям довелося її підірвати.
Про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко.
– Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо, – написав він.
Зараз дивляться
Він стверджує, що загалом поліцейські сапери від початку деокупації вже обстежили понад 400 га деокупованих територій Херсонської області. Вони вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Клименко також закликав не поспішати повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів.
Фото: скрін з відео