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Факты / Україна

Через Мариуполь идут колонны военной техники РФ в сторону Донецка и Гуляйполя – Андрющенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
танки РФ
Фото: Getty Images

Через Мариуполь в сторону Гуляйполя Запорожской области и Донецка фиксируют движение вражеской техники.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– 15:06 колонна 12 танков; 7 грузовиков с пока живой силой; 3 тентованных КАМАЗа с БК; 4 топливозаправщика через Мариуполь-Никольское в сторону Розовка-Гуляйполе, — обнародовал информацию советник мэра.

Кроме того, он отметил, что пустая колонна тягачей-платформ для тяжелой техники направляется в сторону Донецка.

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— Приятная колонна. Наверное, что-то “поломанное” надо тянуть в тыл, — добавляет Андрющенко.

Также колонна 30 военных грузовиков проехала через центр Мариуполя в сторону Донецка.

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К тому же, наблюдается расквартирование оккупантов в с. Ялта, Мангуш, Белосарайская коса для продолжительного размещения.

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