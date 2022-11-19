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Факти / Україна

Через Маріуполь йдуть колони військової техніки РФ у бік Донецька та Гуляйполя – Андрющенко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
танки РФ
Фото: Getty Images

Через Маріуполь у бік Гуляйполя Запорізької області та Донецька фіксують рух ворожої техники.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– 15:06 колона 12 танків; 7 вантажівок з поки живою силою; 3 тентованих КАМАЗа з БК; 4 паливозаправника через Маріуполь-Нікольське у бік Розівка-Гуляйполе, – оприлюднив інформацію радник мера.

Крім того, він зазначив, що порожня колона тягачів-платформ для важкої техніки направляється у бік Донецька.

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– Приємна колона. Мабуть, щось “поломане” треба тягнути у тил, – додає Андрющенко.

Також колона 30 військових вантажівок проїхала через центр Маріуполя у бік Донецька.

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