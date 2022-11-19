Запад не должен бояться поражения РФ в войне против Украины – президент Эстонии

Ноябрь, 19 в 13:23

Западные страны не должны бояться возможных потрясений для России, когда она проиграет войну против Украины.

Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на Галифакском форуме безопасности. Он подчеркнул, что на фоне опасностей, которые возникают из-за деятельности России и других авторитарных стран, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия.

По мнению президента Эстонии, ее отправной точкой не может быть страх перед возможными потрясениями, которые поразят Россию, когда она проиграет войну.

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– НАТО должно как можно быстрее реализовать новую оборонную позицию, которая предусматривает большее присутствие и преждевременное размещение вооружений, техники и боеприпасов. Европа не должна оставаться в серой зоне, единственная реальная гарантия безопасности – это НАТО, – подчеркнул он.

Алар Карис напомнил, что надежды, связанные с Россией, не оправдались ни в конце 80-х, ни в начале 90-х. Они вырастили империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир более безопасным.

По мнению президента Эстонии, стратегические цели России никак не изменились. Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет разрушить существующее устройство евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и Польши.

По его словам, приоритетом Эстонии является создание дивизионной структуры военного времени, в состав которой войдут национальные и союзные подразделения.

Источник: ERR