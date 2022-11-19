Захід не має боятися поразки РФ у війні проти України – президент Естонії

Листопад, 19 в 13:23

Західні країни не повинні побоюватися можливих потрясінь для Росії, коли вона програє війну проти України.

Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на Галіфакському безпековому форумі. Він наголосив, що на тлі небезпек, що виникають через діяльність Росії та інших авторитарних країн, євроатлантичному співтовариству необхідна довгострокова стратегія.

На думку президента Естонії, її відправною точкою не може бути страх перед можливими потрясіннями, які вразять Росію, коли вона програє війну.

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– НАТО має якомога швидше реалізувати нову оборонну позицію, що передбачає більшу присутність і завчасне розміщення озброєнь, техніки та боєприпасів. Європа не повинна залишатися в сірій зоні, єдина реальна гарантія безпеки – це НАТО, – наголосив він.

Алар Каріс нагадав, що надії, пов’язані з Росією, не справдилися ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х. Вони виростили імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

На думку президента Естонії, стратегічні цілі Росії жодним чином не змінилися. Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, хоче зруйнувати чинний устрій євроатлантичної безпеки і відновити свій вплив у країнах Балтії та Польщі.

За його словами, наразі пріоритетом Естонії є створення дивізійної структури воєнного часу, до складу якої увійдуть національні і союзні підрозділи.

Джерело: ERR