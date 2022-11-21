Это равно капитуляции: Подоляк о призывах западных деятелей к переговорам с РФ

Ноябрь, 20 в 22:02

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговоры с Россией cейчас равны капитуляции, и не скрывает своего удивления призывам некоторых западных деятелей начать диалог с Кремлем.

— Если у вас есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа: военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться, — говорит он.

По его мнению, это будет означать, что страна, “возвращающая свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает”.

Подоляк напомнил, что РФ не делала “никаких прямых предложений” Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая условия прекращения огня. Украина воспринимает такие разговоры, как простой маневр России, чтобы получить паузу на поле боя и подготовиться к новому наступлению.

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– Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием “переговоры”… Она просто остановится на некоторое время, а между тем будет тренировать мобилизованных и находить дополнительное вооружение, укреплять свои позиции, — говорит советник президента.

Также он добавил, что Украина не может позволить себе “никакой паузы в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снега, усложняющих ситуацию”.

Кроме того, Подоляк отметил, что диктатор Кремля Владимир Путин все еще считает, что он может уничтожить Украину, “это его одержимость”, поэтому переговоры с ним “не имеют никакого смысла”.

— Война закончится тогда, когда мы возобновим контроль над нашими границами, и когда Россия будет бояться Украину, — подытожил советник главы государства.

Фото: France 24