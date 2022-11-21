Це дорівнює капітуляції: Подоляк про заклики західних діячів до перемовин з РФ

Листопад, 20 в 22:02

Радник президента України Михайло Подоляк вважає, що переговори з Росією наразі дорівнюють капітуляції, та не приховує подиву закликам деяких західних діячів розпочати розмови з Кремлем.

– Коли у вас є ініціатива на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися, — говорить він.

На його думку, це означатиме, що країна, “яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє”.

Подоляк нагадав, що РФ не робила “жодних прямих пропозицій” Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи умови припинення вогню. Україна сприймає такі розмови як простий маневр Росії, щоб отримати паузу на полі бою і підготуватися до нового наступу.

Зараз дивляться

– Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою “переговори”… Вона просто зупиниться на деякий період часу, а тим часом буде тренувати мобілізованих і знаходити додаткове озброєння, зміцнювати свої позиції, – каже радник президента.

Також він додав, що Україна не може дозволити собі “жодної паузи у своєму контрнаступі, незважаючи на прихід зимових холодів і снігу, які ускладнюють ситуацію”.

Крім того, Подоляк зазначив, що диктатор Кремля Володимир Путін все ще вважає, що він може знищити Україну, “це його одержимість”, тож, переговори з ним “не мають жодного сенсу”.

– Війна закінчиться тоді, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами, і коли росія буде боятися України, – підсумував радник глави держави.

Фото: France 24