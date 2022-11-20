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Франция работает над политическими путями завершения войны в Украине – Лекорню

Анастасия Гевко, редактор ленты
Франция работает над политическими путями завершения войны в Украине – Лекорню
Фото: Pexels

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его страна совместно с союзниками ищет пути политического урегулирования войны Российской Федерации против Украины. 

Однако отдельно он подчеркнул, что решать, как именно завершится конфликт, будут украинцы.

Министр отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров. Но Украина – страна, которая защищается от российского вторжения, а потому только она может устанавливать линии и сроки переговоров.

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– Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые президент Эммануэль Макрон провел с каждой из сторон – в том числе с выездом на место происшествия – еще до начала конфликта, – сказал Лекорню.

Он еще раз отметил, что именно украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет.

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Источник: Le Journal du Dimanche

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