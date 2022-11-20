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Факти / Світ

Франція працює над політичними шляхами завершення війни в Україні – Лекорню

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Франція працює над політичними шляхами завершення війни в Україні – Лекорню
Фото: Pexels

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна спільно із союзниками шукає шляхи політичного врегулювання війни Російської Федерації проти України.

Проте окремо він наголосив, що вирішувати, як саме завершиться конфлікт, будуть українці.

Міністр зазначив, що усі війни закінчуються за столом переговорів. Але Україна – країна, яка захищається від російського вторгнення, а тому лише вона може встановлювати лінії та терміни переговорів.

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– Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними наслідками для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які президент Еммануель Макрон провів з кожною із сторін – у тому числі з виїздом на місце події – ще до початку конфлікту, – сказав Лекорню.

Він ще раз зазначив, що саме українці скажуть, що для них є прийнятним, а що ні.

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Джерело: Le Journal du Dimanche

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