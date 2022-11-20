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Факты / Україна

Россия применила более 4700 ракет по Украине за 270 дней войны — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия применила более 4700 ракет по Украине за 270 дней войны — Зеленский
Фото: Офис президента

За 270 дней полномасштабной войны Россия применила более 4700 ракет по Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии.

– Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны, — заявил глава государства.

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Также он отметил, что необходимо остановить российский террор.

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— Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора, – сказал Зеленский.

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