Россия применила более 4700 ракет по Украине за 270 дней войны — Зеленский
Фото: Офис президента
За 270 дней полномасштабной войны Россия применила более 4700 ракет по Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии.
– Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны, — заявил глава государства.
Также он отметил, что необходимо остановить российский террор.
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— Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно! Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора, – сказал Зеленский.